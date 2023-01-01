Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Backblaze bir veri depolama sağlayıcısıdır. İki ürün sunuyor: B2 Bulut Depolama - Amazon'un S3'üne benzer bir nesne depolama hizmeti. Bilgisayar Yedekleme - Windows ve macOS kullanıcılarının verilerini şirket dışındaki veri merkezlerine yedeklemelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir yedekleme aracı. Hizmet, işletmeler ve son kullanıcılar için tasarlanmış olup sınırsız depolama alanı sağlar ve sınırsız dosya boyutlarını destekler.

Web Sitesi: backblaze.com

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