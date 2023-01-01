WebCatalog

Backblaze

Backblaze

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Web Sitesi: backblaze.com

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Backblaze bir veri depolama sağlayıcısıdır. İki ürün sunuyor: B2 Bulut Depolama - Amazon'un S3'üne benzer bir nesne depolama hizmeti. Bilgisayar Yedekleme - Windows ve macOS kullanıcılarının verilerini şirket dışındaki veri merkezlerine yedeklemelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir yedekleme aracı. Hizmet, işletmeler ve son kullanıcılar için tasarlanmış olup sınırsız depolama alanı sağlar ve sınırsız dosya boyutlarını destekler.

Web Sitesi: backblaze.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Backblaze ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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