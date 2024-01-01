CrashPlan, güvenli, ölçeklenebilir ve basit uç nokta veri yedeklemesiyle gönül rahatlığı sağlar. Kuruluşların, ister bir felaket, ister basit bir insan hatası, çalıntı bir dizüstü bilgisayar, fidye yazılımı veya henüz keşfedilmemiş bir felaket olsun, her türlü en kötü senaryodan kurtulmalarına yardımcı oluyoruz. İş ortamı geliştikçe yenilikler yapmaya devam ediyoruz, bu da CrashPlan'i kuruluşların veri güvenliği açısından temel haline getiriyor. Uç nokta yedekleme ve kurtarma olarak başlayan şey, fidye yazılımı kurtarma, ihlaller, geçişler ve yasal bekletmeler için bir çözüm haline gelir. CrashPlan, en büyük küresel markalar da dahil olmak üzere 50.000'den fazla birinci sınıf kuruluşu koruyor. On yıldan fazla bir süredir bir ürün olarak varlığını sürdüren CrashPlan, 2022'de yalnızca yedekleme ve kurtarmaya odaklanmak için önceki kurumsal ana şirketimizden ayrıldı. Şirketin merkezi Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır.

Web Sitesi: crashplan.com

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