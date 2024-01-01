2011 yılında kurulan bir OpenText şirketi olan CloudAlly, kurumsal düzeyde SaaS yedekleme ve kurtarmaya öncülük etti. Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com ve DropBox.com için en üst düzey yedekleme ve kurtarma çözümlerinden oluşan güçlü bir paket sunuyoruz Neden SaaS Yedekleme? Buluttaki iş açısından kritik verileriniz insan hatası, kötü niyetli niyet, senkronizasyon hataları ve kötü amaçlı yazılım saldırıları nedeniyle veri kaybına karşı hassastır. Yerel arşiv seçenekleri zamana bağlı ve sınırlıdır. Güvenilir yedekleme ve hızlı kurtarmanın güvenlik ağıyla bulutta güvenli bir şekilde çalışın. CloudAlly Nasıl Yardımcı Olabilir? Office 365 ve G Suite'in Kapsamlı Yedeklenmesi ve Kurtarılması CloudAlly, günlük otomatik yedeklemelerle Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com ve Salesforce iş verilerini kazara veya kötü niyetli olarak yok edilmeye karşı kapsamlı bir şekilde korur. Yedeklemelerimiz son derece güvenlidir ve ABD, AB veya Avustralya'da bulunan veri merkezlerindeki AES-256 şifreli Amazon S3 depolama alanında depolanır. Sınırsız saklama özelliğiyle CloudAlly, kayıp SaaS verilerini ayrıntılı düzeyde ve herhangi bir zamanda kolayca kurtarmanıza olanak tanır. Veri ihlalinin etkilerini azaltın ve hızlı olağanüstü durum kurtarmayla iş sürekliliğini sağlayın.

Web Sitesi: cloudally.com

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