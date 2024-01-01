Veeam

Veeam

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Veri koruma ve fidye yazılımı kurtarma alanında küresel pazar lideri Veeam, her kuruluşun yalnızca veri kesintisi veya kaybından sonra toparlanmakla kalmayıp aynı zamanda ileriye doğru adım atmasını da sağlama misyonunu üstleniyor. Veeam ile kuruluşlar, hibrit bulutları için veri güvenliği, veri kurtarma ve veri özgürlüğü yoluyla radikal bir dayanıklılığa ulaşır. Veeam Veri Platformu bulut, sanal, fiziksel, SaaS ve Kubernetes ortamları için tek bir çözüm sunarak BT ve güvenlik liderlerine uygulamalarının ve verilerinin korunduğu ve her zaman kullanılabilir olduğu konusunda gönül rahatlığı sağlar. Merkezi Seattle, Washington'da bulunan ve 30'dan fazla ülkede ofisleri bulunan Veeam, işlerini sürdürmesi konusunda Veeam'e güvenen Global 2000'in %73'ü de dahil olmak üzere dünya çapında 450.000'den fazla müşteriyi koruyor.
Kategoriler:
Business
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