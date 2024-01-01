Opti9, Garden City, NY, Omaha, NE, Overland Park, KS ve St. Louis, MO'da ofisleri ve küresel veri merkezleri ağıyla lider bir hibrit bulut çözümleri sağlayıcısıdır. Bulut hizmetleri, uygulama geliştirme ve modernizasyon, yedekleme ve felaket kurtarma ile yönetilen güvenlik ve uyumluluk konularında uzmanlaşmış bir AWS Gelişmiş Danışmanlık Ortağı ve Veeam Platinum VCSP'yiz. Çözümlerimiz, bulutun tüm avantajlarından daha hızlı yararlanabilmeniz için minimum iş kesintisi ile dijital dönüşümü hızlandıracak şekilde tasarlanmıştır. Önce işe odaklanmamızla Opti9, "Doğru İş Yükü, Doğru Bulut, Doğru Zaman" yaklaşımını sunmak için deneyimi inovasyonla ve yeni çözümlerle harmanlıyor.

Web Sitesi: opti9tech.com

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