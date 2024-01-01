Opti9

Opti9

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: opti9tech.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Opti9 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Opti9, Garden City, NY, Omaha, NE, Overland Park, KS ve St. Louis, MO'da ofisleri ve küresel veri merkezleri ağıyla lider bir hibrit bulut çözümleri sağlayıcısıdır. Bulut hizmetleri, uygulama geliştirme ve modernizasyon, yedekleme ve felaket kurtarma ile yönetilen güvenlik ve uyumluluk konularında uzmanlaşmış bir AWS Gelişmiş Danışmanlık Ortağı ve Veeam Platinum VCSP'yiz. Çözümlerimiz, bulutun tüm avantajlarından daha hızlı yararlanabilmeniz için minimum iş kesintisi ile dijital dönüşümü hızlandıracak şekilde tasarlanmıştır. Önce işe odaklanmamızla Opti9, "Doğru İş Yükü, Doğru Bulut, Doğru Zaman" yaklaşımını sunmak için deneyimi inovasyonla ve yeni çözümlerle harmanlıyor.
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: opti9tech.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Opti9 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

CloudAlly

CloudAlly

cloudally.com

BDRCloud

BDRCloud

bdrcloud.com

Deft

Deft

deft.com

Cove Data Protection

Cove Data Protection

n-able.com

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

St. Louis Post-Dispatch

St. Louis Post-Dispatch

stltoday.com

FOX 2 St. Louis Weather

FOX 2 St. Louis Weather

fox2now.com

FOX 2 St. Louis

FOX 2 St. Louis

fox2now.com

Xopero

Xopero

xopero.com

Axcient

Axcient

axcient.com

Veeam

Veeam

veeam.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası