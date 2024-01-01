Upfort

Upfort

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Web Sitesi: upfort.com

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Upfort, gelişen siber tehditlere karşı bütünsel koruma sağlayan, siber güvenlik ve sigorta alanında lider bir platformdur. Siber dayanıklılığa küresel erişimi genişletmek için 2017 yılında kurulan Upfort, siber riski yönetmeyi ve sigortalamayı basit hale getiriyor. Upfort, önde gelen sigorta şirketlerinden riski proaktif olarak azalttığı kanıtlanmış anahtar teslimi güvenlik ve kapsamlı siber sigorta sunar. Upfort'un yapay zekası, özel veriler ve akıllı otomasyonla riski öngörür ve sorunsuz sigortalama için risk azaltma sürecini kolaylaştırır. Sigortacılar, komisyoncular ve risk danışmanları, müşterilere siber tehditlere karşı dayanıklılık ve gönül rahatlığı sunmak için Upfort ile iş birliği yapıyor.

Web Sitesi: upfort.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Upfort ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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