N-able'ın sunduğu Cove Data Protection, tümü çok kiracılı web tabanlı bir kontrol panelinden yönetilen, sunucular, iş istasyonları ve Microsoft 365™ için bulut öncelikli bir yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma hizmetidir. Cove, bulut için oluşturulmuş ve optimize edilmiştir; dolayısıyla artımlı yedeklemeler, geleneksel görüntü yedekleme ürünlerine kıyasla 60 kata kadar daha küçüktür. Bu, daha sık yedekleme yapmanıza olanak tanır ve SaaS dağıtım biçimi, yönetim süresini kısaltarak hizmet sunma maliyetinizi düşürür. Dünya çapında veri merkezleri bulunan özel bulutumuzdaki depolama dahildir.

Web Sitesi: n-able.com

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