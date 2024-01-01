Cove Data Protection

Cove Data Protection

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Web Sitesi: n-able.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cove Data Protection çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

N-able'ın sunduğu Cove Data Protection, tümü çok kiracılı web tabanlı bir kontrol panelinden yönetilen, sunucular, iş istasyonları ve Microsoft 365™ için bulut öncelikli bir yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma hizmetidir. Cove, bulut için oluşturulmuş ve optimize edilmiştir; dolayısıyla artımlı yedeklemeler, geleneksel görüntü yedekleme ürünlerine kıyasla 60 kata kadar daha küçüktür. Bu, daha sık yedekleme yapmanıza olanak tanır ve SaaS dağıtım biçimi, yönetim süresini kısaltarak hizmet sunma maliyetinizi düşürür. Dünya çapında veri merkezleri bulunan özel bulutumuzdaki depolama dahildir.
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: n-able.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cove Data Protection ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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