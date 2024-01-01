CloudCasa

CloudCasa

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Web Sitesi: cloudcasa.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CloudCasa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CloudCasa; geliştirme, DevOps, platform mühendisliği ve BT operasyon ekiplerine yönelik bir Kubernetes yedekleme, kurtarma, DR ve geçiş hizmetidir. AKS'yi ve EKS, GKE ve Red Hat OpenShift dahil diğer tüm önemli Kubernetes dağıtımlarını ve yönetilen hizmetlerini destekler. CloudCasa ile birden fazla küme ve bulut sağlayıcısındaki mevcut Velero yedekleme kurulumlarını da merkezi olarak yönetebilirsiniz. Aracıyı kümelerinize yükleyin ve CloudCasa'nın, küme kaynaklarınızı ve kalıcı verilerinizi insan hatasından, güvenlik ihlallerinden ve hizmet arızalarından korumaya yönelik tüm zorlu işleri yapmasına izin vererek, işletmenizin gerektirdiği iş sürekliliğini ve uyumluluğu sağlayın.
Kategoriler:
Productivity
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: cloudcasa.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, CloudCasa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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