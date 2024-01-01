CloudCasa; geliştirme, DevOps, platform mühendisliği ve BT operasyon ekiplerine yönelik bir Kubernetes yedekleme, kurtarma, DR ve geçiş hizmetidir. AKS'yi ve EKS, GKE ve Red Hat OpenShift dahil diğer tüm önemli Kubernetes dağıtımlarını ve yönetilen hizmetlerini destekler. CloudCasa ile birden fazla küme ve bulut sağlayıcısındaki mevcut Velero yedekleme kurulumlarını da merkezi olarak yönetebilirsiniz. Aracıyı kümelerinize yükleyin ve CloudCasa'nın, küme kaynaklarınızı ve kalıcı verilerinizi insan hatasından, güvenlik ihlallerinden ve hizmet arızalarından korumaya yönelik tüm zorlu işleri yapmasına izin vererek, işletmenizin gerektirdiği iş sürekliliğini ve uyumluluğu sağlayın.

Web Sitesi: cloudcasa.io

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