WebCatalog
Killercoda

Killercoda

killercoda.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Killercoda çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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DevOps Linux Kubernetes CKS CKA CKAD Git Cassandra vb. öğrenin | Katacoda uyumlu Etkileşimli Öğrenme Ortamları Kubernetes Linux DevOps. Killercoda'da Katacoda senaryolarını çalıştırın!

Web Sitesi: killercoda.com

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