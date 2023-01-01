DevOps Linux Kubernetes CKS CKA CKAD Git Cassandra vb. öğrenin | Katacoda uyumlu Etkileşimli Öğrenme Ortamları Kubernetes Linux DevOps. Killercoda'da Katacoda senaryolarını çalıştırın!

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