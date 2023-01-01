WebCatalog
GitKraken

GitKraken

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Web Sitesi: gitkraken.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GitKraken çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Windows, Mac ve Linux için ücretsiz Git GUI'si GitKraken'i serbest bırakın! Bu sezgisel Git GUI, Git süreçlerini basitleştirir ve kolaylaştırır.

Web Sitesi: gitkraken.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GitKraken ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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