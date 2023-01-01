Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SiYuan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

SiYuan bir masaüstü Markdown Blok Referans ve Çift Yönlü Bağlantı not alma uygulamasıdır, Windows, Mac ve Linux'u destekler, doğrudan tarayıcıda kullanılabilir ve mobil uç adaptasyonunu destekler.

Web Sitesi: ld246.com

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