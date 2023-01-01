WebCatalog
SiYuan

SiYuan

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: ld246.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SiYuan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SiYuan bir masaüstü Markdown Blok Referans ve Çift Yönlü Bağlantı not alma uygulamasıdır, Windows, Mac ve Linux'u destekler, doğrudan tarayıcıda kullanılabilir ve mobil uç adaptasyonunu destekler.

Web Sitesi: ld246.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SiYuan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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