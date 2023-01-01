Dünya çapında milyonlarca insan tarafından sevilen dil öğrenme uygulaması Mondly by Pearson ile çevrimiçi olarak ücretsiz dil öğrenin. Sürükleyici, etkileşimli ve eğlenceli. Bugün öğrenmeye başlayın!

Web Sitesi: mondly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mondly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.