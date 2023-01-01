WebCatalog
Fluenz

Fluenz

fluenz.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fluenz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

En dönüştürücü Dil Öğrenme Deneyimleri. Çevrimiçi ve dünya çapında. İspanyolca Immersion, Bire-Bir Zoom Immersion, yedi dilde Fluenz Uygulaması. Fluenz ile yeni bir dil öğrenin.

Web Sitesi: fluenz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fluenz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

HelloTalk

HelloTalk

hellotalk.com

LinGo Play

LinGo Play

lingo-play.com

Mondly

Mondly

mondly.com

Transparent Language

Transparent Language

transparent.com

Babbel

Babbel

babbel.com

DuoCards

DuoCards

duocards.com

Busuu

Busuu

busuu.com

Unbabel

Unbabel

unbabel.com

MARIO Framework

MARIO Framework

marioframework.com

Lingopie

Lingopie

lingopie.com

Justlearn

Justlearn

justlearn.com

uTalk

uTalk

utalk.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası