WebCatalog
SLAIT

SLAIT

slait.school

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SLAIT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ASL öğrenmeye başlamanızı ve canlı geri bildirim almanızı sağlayan eğitim platformu. Bu çevrimiçi eğitim platformu, Amerikan İşaret Dilini eğlenceli bir şekilde öğrenmenize ve imza atmanız hakkında canlı geri bildirim almanıza olanak tanır.

Web Sitesi: slait.school

Yasal Uyarı: WebCatalog, SLAIT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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