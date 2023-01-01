ASL öğrenmeye başlamanızı ve canlı geri bildirim almanızı sağlayan eğitim platformu. Bu çevrimiçi eğitim platformu, Amerikan İşaret Dilini eğlenceli bir şekilde öğrenmenize ve imza atmanız hakkında canlı geri bildirim almanıza olanak tanır.

Web Sitesi: slait.school

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