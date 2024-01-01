OneCompiler, kullanıcıların çevrimiçi kod yazmalarına, çalıştırmalarına ve paylaşmalarına yardımcı olan çevrimiçi bir derleyicidir. Programlamayı öğrenme şeklimiz son birkaç yılda büyük ölçüde değişti. Kullanıcılar programlamayı öğrenmek için cep telefonlarını, tabletleri, Chromebook'ları vb. kullanıyor. Ne yazık ki programlama dillerinin çoğunluğu yalnızca x86 mimarilerini desteklemektedir, dolayısıyla Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayarlara yüklenmeleri sınırlıdır. Kurulumlar kolay değildir ve yeni başlayanlar için zorlu bir öğrenme süreci sağlar.

Web Sitesi: onecompiler.com

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