Heroku, çeşitli programlama dillerini destekleyen bir hizmet olarak bulut platformudur (PaaS). İlk bulut platformlarından biri olan Heroku, yalnızca Ruby programlama dilini desteklediği Haziran 2007'den bu yana geliştirilmektedir, ancak artık Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP ve Go'yu da desteklemektedir. Bu nedenle Heroku'nun, bir geliştiricinin çoğu dilde benzer şekilde uygulamalar oluşturması, çalıştırması ve ölçeklendirmesi için özelliklere sahip olması nedeniyle çok dilli bir platform olduğu söyleniyor. Heroku, 2010 yılında Salesforce.com tarafından 212 milyon dolara satın alındı.

Web Sitesi: heroku.com

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