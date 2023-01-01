Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rollbar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Rollbar, geliştiriciler için gerçek zamanlı hata izleme ve hata ayıklama araçları sağlar. JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex ve daha fazla dil desteklenir.

Web Sitesi: rollbar.com

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