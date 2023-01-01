WebCatalog
JDoodle

JDoodle

jdoodle.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde JDoodle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

JDoodle, Java, C, C++, PHP, Perl, Python, Ruby ve çok daha fazlası için bir Çevrimiçi Derleyici, Düzenleyici, IDE'dir. Programlarınızı anında çevrimiçi olarak çalıştırabilir ve kaydedip başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Programları çevrimiçi olarak derlemenin ve çalıştırmanın hızlı ve kolay yolu.

Web Sitesi: jdoodle.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, JDoodle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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