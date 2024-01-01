Ottomatik, Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) türü bir hizmettir; bu, onların aracılarını sunucularınıza yüklemeniz ve yedeklenen verileri yönetici panelinden yönetmeniz gerektiği anlamına gelir. Ottomatik ücretli bir hizmettir ancak yine de tek sunuculu kullanıcılara uygun ücretsiz bir seçenek de mevcuttur. Yani ücretsiz kullanımla, maksimum günde bir yedekleme sıklığına sahip bir yedekleme işi oluşturabilir ve yine de yedekleme verilerini Google Drive, Amazon S3 gibi depolama hesaplarınıza gönderme desteğine sahip olabilirsiniz. Ancak daha kritik web siteleri ve sunucular için, daha fazla yedekleme görevine ve her 5 dakikada bir maksimum yedekleme sıklığına olanak tanıyan ve gerçek zamanlı veri yedekleme sağlayan Profesyonel paketi kullanmayı düşünebilirsiniz.

Web Sitesi: ottomatik.io

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