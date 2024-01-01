Xopero

Xopero

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Web Sitesi: xopero.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Xopero ONE Backup & Recovery, VMware'iniz için basitlik, maliyet etkinliği ve güvenilirlik ile öne çıkan, en zorlu sanal ve hibrit ortamların beklentilerini karşılayan kurumsal düzeyde bir veri koruma çözümüdür. Özellikler * Aracısız, otomatik yedekleme * Gelişmiş yedekleme şemaları ve yapılandırması * Çoklu depolama seçenekleri (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage ve tüm S3 uyumlu bulutlar veya yerel disk kaynakları, SMB, NFS, CIFS) * Tekilleştirme ve Çoğaltma * Çoklu kurtarma seçenekleri - yedekleme verilerini ayrıntılı olarak, tüm makineleri geri yükleyin, bir VM'yi anında önyükleyin veya başka bir VM ortamına geçiş yapın. * Test geri yüklemesi - tüm makinenin en son kopyasını otomatik olarak kurtarmak veya performansı test etmek için VM'leri doğrudan yedeklemeden çalıştırmak için bir geri yükleme planı ve programı ayarlayın
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: xopero.com

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Carbonite

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BDRCloud

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odrive

odrive

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