Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Xopero çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Xopero ONE Backup & Recovery, VMware'iniz için basitlik, maliyet etkinliği ve güvenilirlik ile öne çıkan, en zorlu sanal ve hibrit ortamların beklentilerini karşılayan kurumsal düzeyde bir veri koruma çözümüdür.
Özellikler
* Aracısız, otomatik yedekleme
* Gelişmiş yedekleme şemaları ve yapılandırması
* Çoklu depolama seçenekleri (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage ve tüm S3 uyumlu bulutlar veya yerel disk kaynakları, SMB, NFS, CIFS)
* Tekilleştirme ve Çoğaltma
* Çoklu kurtarma seçenekleri - yedekleme verilerini ayrıntılı olarak, tüm makineleri geri yükleyin, bir VM'yi anında önyükleyin veya başka bir VM ortamına geçiş yapın.
* Test geri yüklemesi - tüm makinenin en son kopyasını otomatik olarak kurtarmak veya performansı test etmek için VM'leri doğrudan yedeklemeden çalıştırmak için bir geri yükleme planı ve programı ayarlayın
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