Xopero ONE Backup & Recovery, VMware'iniz için basitlik, maliyet etkinliği ve güvenilirlik ile öne çıkan, en zorlu sanal ve hibrit ortamların beklentilerini karşılayan kurumsal düzeyde bir veri koruma çözümüdür. Özellikler * Aracısız, otomatik yedekleme * Gelişmiş yedekleme şemaları ve yapılandırması * Çoklu depolama seçenekleri (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage ve tüm S3 uyumlu bulutlar veya yerel disk kaynakları, SMB, NFS, CIFS) * Tekilleştirme ve Çoğaltma * Çoklu kurtarma seçenekleri - yedekleme verilerini ayrıntılı olarak, tüm makineleri geri yükleyin, bir VM'yi anında önyükleyin veya başka bir VM ortamına geçiş yapın. * Test geri yüklemesi - tüm makinenin en son kopyasını otomatik olarak kurtarmak veya performansı test etmek için VM'leri doğrudan yedeklemeden çalıştırmak için bir geri yükleme planı ve programı ayarlayın

Web Sitesi: xopero.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Xopero ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.