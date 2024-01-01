Cloudback

Cloudback

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Web Sitesi: cloudback.it

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Cloudback çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cloudback, depolarınızı korumaya yönelik kapsamlı bir çözümdür. GitHub depolarınızın, meta verilerinizin ve hatta LFS'nizin otomatik günlük yedeklemeleri ve anında geri yüklemeleri. İstediğiniz depolama alanına yedekleyin. * SOC2 devam ediyor * Otomatik yedeklemeler * AES-256 şifrelemeli, kendi kendine yeten şifre korumalı ZIP arşivleri * Müşteri depoları: S3, OneDrive, Azure, GCP, Wasabi, Alibaba vb. * Cloudback depoları: ABD, AB, İngiltere, Asya * Veri tekilleştirme * Yedekleme çoğaltma * Denetim günlüğü * Anlık e-posta ve mesajlaşma bildirimleri: Slack, MS Teams, Discord * AWS S3 Nesne Kilidi ve Etiket Desteği * Ve daha fazlası
Kategoriler:
Business
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: cloudback.it

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloudback ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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ionos.com

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