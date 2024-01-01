CBackup

CBackup

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Web Sitesi: cbackup.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde CBackup çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

CBackup, sınırsız bilgisayardaki dosyaları güvenli bulutlara otomatik olarak yedeklemenize, yedekleme için dosyaları bir bulut sürücüsünden diğerine aktarmanıza ve senkronize etmenize ve yedekleri herhangi bir maliyet olmadan depolamak için birden fazla boşta bulut depolama alanını birleştirmenize olanak tanıyan güvenli bir bulut yedekleme hizmetidir.
Kategoriler:
Productivity
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: cbackup.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CBackup ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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