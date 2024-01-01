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CBackup, sınırsız bilgisayardaki dosyaları güvenli bulutlara otomatik olarak yedeklemenize, yedekleme için dosyaları bir bulut sürücüsünden diğerine aktarmanıza ve senkronize etmenize ve yedekleri herhangi bir maliyet olmadan depolamak için birden fazla boşta bulut depolama alanını birleştirmenize olanak tanıyan güvenli bir bulut yedekleme hizmetidir.

Web Sitesi: cbackup.com

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