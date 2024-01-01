ZipCloud, bulut tabanlı bir Çevrimiçi Yedekleme Yazılımıdır. Zip Cloud ile dosyalarınızı birden fazla bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edebilir, hangi dosya ve klasörleri senkronize etmek istediğinize karar verebilir ve bunları nereye senkronize etmek istediğinizi seçebilirsiniz. Zip Cloud'un çevrimiçi kontrol paneli, yedeklenen ve senkronize edilen tüm dosyalarınıza internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişmenizi sağlar. Zip Cloud, dosyalarınızı ve klasörlerinizi arkadaşlarınız, aileniz veya ekip arkadaşlarınız arasında paylaşma ve onları e-posta, Facebook veya Twitter yoluyla davet etme seçeneğini sunar.

Web Sitesi: zipcloud.com

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