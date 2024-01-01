Memopal, dosyalarınızı gerçek zamanlı olarak uzaktaki bir sunucuya arşivleyen çevrimiçi yedekleme ve çevrimiçi depolama ve senkronizasyon yazılımıdır. Bilgisayarları kaç kez değiştirdiğiniz önemli değil: Verilerinizin nerede olduğunu her zaman bileceksiniz. Tüm dosyalarınıza herhangi bir internet konumundan veya internete hazır cep telefonundan göz atabilirsiniz. E-postayla gönderilemeyecek kadar büyük olan dosyaları arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Web Sitesi: memopal.com

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