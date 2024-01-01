Memopal

Memopal

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Web Sitesi: memopal.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Memopal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Memopal, dosyalarınızı gerçek zamanlı olarak uzaktaki bir sunucuya arşivleyen çevrimiçi yedekleme ve çevrimiçi depolama ve senkronizasyon yazılımıdır. Bilgisayarları kaç kez değiştirdiğiniz önemli değil: Verilerinizin nerede olduğunu her zaman bileceksiniz. Tüm dosyalarınıza herhangi bir internet konumundan veya internete hazır cep telefonundan göz atabilirsiniz. E-postayla gönderilemeyecek kadar büyük olan dosyaları arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Kategoriler:
Productivity
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: memopal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Memopal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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