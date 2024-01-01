Livedrive, işletmeler, tüketiciler ve satıcılar için ödüllü bir bulut depolama ve çevrimiçi yedekleme çözümüdür. Şirket 2008 yılında Andrew Michael tarafından kuruldu ve büyüyerek dünyanın önde gelen bulut depolama işletmelerinden biri haline geldi. Kuruluş, dünya çapında 500.000'den fazla ödeme yapan müşteriye bulut depolama hizmetleri sağlıyor ve Computer Active En İyi Çevrimiçi Yedekleme Satın Al ödülü ve Web Kullanıcısı Altın Ödülü de dahil olmak üzere teknoloji basınından bir dizi ödül kazandı. Livedrive gerçekten sınırsız çevrimiçi yedekleme ve bulut depolama alanı sunar. Hizmet, ev veya ofis bilgisayarlarınıza yeni bir sürücü ekleyerek verilerinizi çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde saklamanıza ve dosyalarınıza her yerden erişmenize olanak tanır. Zengin özelliklere sahip web portalımız, hareket halindeyken dosyalarınıza erişmenizi sağlayarak Office belgelerini ve fotoğraflarını düzenlemenize veya doğrudan tarayıcıdan müzik ve film oynatmanıza olanak tanır. Livedrive ayrıca dosyalarınıza istediğiniz zaman istediğiniz yerden erişmenize olanak tanıyan ücretsiz bir iPhone, Android ve iOS uygulaması da sağlar. Livedrive tüketicilere, ticari kullanıcılara ve bayilere açıktır.

Web Sitesi: www2.livedrive.com

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