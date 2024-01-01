ADrive

ADrive

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Web Sitesi: adrive.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ADrive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ADrive kişisel, iş ve kurumsal düzeydeki veriler için çevrimiçi bulut depolama ve yedekleme çözümleri sunar.
Kategoriler:
Productivity
Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı

Web Sitesi: adrive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ADrive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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MSP360 Admin

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BDRCloud

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