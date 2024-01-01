Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ADrive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

ADrive kişisel, iş ve kurumsal düzeydeki veriler için çevrimiçi bulut depolama ve yedekleme çözümleri sunar.

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