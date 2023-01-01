WebCatalog
Jottacloud

Jottacloud

jottacloud.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Jottacloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Güvenle saklanan her şeye erişim Bireysel, aile veya işletme olmanızdan bağımsız olarak Jottacloud, nerede olursanız olun depolamanıza, paylaşmanıza ve üretken olmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: jottacloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jottacloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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