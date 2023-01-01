WebCatalog
Viaplay Norway

Viaplay Norway

viaplay.no

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Viaplay Norway çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Viaplay yayın hizmetiyle filmleri, dizileri, çocukların favorilerini, canlı spor programlarını ve TV kanallarını izleyin. sınırsız eğlence - ne zaman, nerede ve nasıl istersen.

Web Sitesi: viaplay.no

Yasal Uyarı: WebCatalog, Viaplay Norway ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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