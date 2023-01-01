WebCatalog
Viaplay Iceland

Viaplay Iceland

viaplay.is

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Viaplay Iceland çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çevrimiçi film kiralayın ve Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig gibi canlı spor müsabakalarını izleyin. Viaplay'de tüm TV şovları ve kanalları çevrimiçi olarak mevcuttur.

Web Sitesi: viaplay.is

Yasal Uyarı: WebCatalog, Viaplay Iceland ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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