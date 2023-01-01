WebCatalog
SmartDok Norge

SmartDok Norge

web.smartdok.no

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SmartDok Norge çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

SmartDok inşaat sektörü için geliştirilmiş bir sistemdir. Amacımız günlük çalışma hayatınızı kolaylaştırmaktır. Sistem web ve mobil tabanlıdır. Norveç'in en çok kullanılanı.

Web Sitesi: web.smartdok.no

Yasal Uyarı: WebCatalog, SmartDok Norge ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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