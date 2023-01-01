SmartDok Norge

SmartDok inşaat sektörü için geliştirilmiş bir sistemdir. Amacımız günlük çalışma hayatınızı kolaylaştırmaktır. Sistem web ve mobil tabanlıdır. Norveç'in en çok kullanılanı.

Web Sitesi: web.smartdok.no

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