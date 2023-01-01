WebCatalog
Infoskjermen

Infoskjermen

infoskjermen.no

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Bilgi ekranı - Dikkat çeker. Kullanımı kolay. | Bilgi ekranı, bilgi ekranlarını görüntülemek ve yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Mesajları, fotoğrafları, takvimleri, hava durumu tahminlerini vb. gösterin. Duvardaki herkesin görebileceği bir ekranda. {}

Web Sitesi: infoskjermen.no

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