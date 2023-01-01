Infoskjermen

Bilgi ekranı - Dikkat çeker. Kullanımı kolay. | Bilgi ekranı, bilgi ekranlarını görüntülemek ve yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Mesajları, fotoğrafları, takvimleri, hava durumu tahminlerini vb. gösterin. Duvardaki herkesin görebileceği bir ekranda. {}

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