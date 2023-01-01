WebCatalog
FEX.NET

FEX.NET

fex.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FEX.NET çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

FEX.NET güvenli bir bulut depolama alanıdır. Uygulamayı kullanarak şunları yapabilirsiniz: - Fotoğraflarınızı, videolarınızı, ses dosyalarınızı ve belgelerinizi bulutta güvenle saklayın; - Dosyaları çevrimiçi görüntüleyin; - Uygulamayı, PC'nizi ve hatta Smart TV'nizi kullanarak tüm dosyalarınıza erişin; - Dosyaları ve klasörleri arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınızla hızla paylaşın; - Dosyalara çevrimdışı erişime sahip olun; - Bulut depolama arasında en iyi teklifi yakalayın ve 10 GB'tan 3 TB'a kadar kapasiteye sahip bir hesap satın alın. Telefonunuzun başına bir şey gelse bile dosyalarınız her zaman güvende olacaktır.

Web Sitesi: fex.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, FEX.NET ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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