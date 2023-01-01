WebCatalog
iCloud Beta

iCloud Beta

beta.icloud.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iCloud Beta çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

iCloud, aygıtlarınızdaki kişisel bilgilerin güvenli, güncel ve nerede olursanız olun erişilebilir olmasını sağlamak için gereklidir. iCloud.com'da fotoğraflarınıza, dosyalarınıza ve daha fazlasına herhangi bir web tarayıcısından erişebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler iPhone'unuzla ve diğer cihazlarınızla senkronize edilir, böylece her zaman güncel kalırsınız.

Web Sitesi: beta.icloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, iCloud Beta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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notejoy.com

Sync

Sync

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BBC Weather

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Principal Task

Principal Task

principaltask.com

GitHub Web Editor

GitHub Web Editor

github.dev

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