iCloud Beta

iCloud, aygıtlarınızdaki kişisel bilgilerin güvenli, güncel ve nerede olursanız olun erişilebilir olmasını sağlamak için gereklidir. iCloud.com'da fotoğraflarınıza, dosyalarınıza ve daha fazlasına herhangi bir web tarayıcısından erişebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler iPhone'unuzla ve diğer cihazlarınızla senkronize edilir, böylece her zaman güncel kalırsınız.

Web Sitesi: beta.icloud.com

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