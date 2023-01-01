Eskiden Amazon Cloud Drive olarak bilinen Amazon Drive, Amazon tarafından yönetilen bir bulut depolama uygulamasıdır. Hizmet, güvenli bulut depolama, dosya yedekleme, dosya paylaşımı ve Fotoğraf baskısı sunar. Bir Amazon hesabı kullanılarak dosyalar ve klasörler web tarayıcıları, masaüstü uygulamaları, cep telefonları ve tabletler dahil birden fazla cihazdan aktarılabilir ve yönetilebilir. Amazon Drive ayrıca ABD'deki kullanıcılarının Amazon Prints hizmetini kullanarak fotoğraf baskıları ve fotoğraf kitapları sipariş etmelerine de olanak tanıyor. Bugün Amazon Drive, Amazon Prime aboneliği veya Kindle Fire cihazıyla ücretsiz sınırsız fotoğraf depolama alanı ve ücretli sınırlı depolama hizmeti sunuyor. ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Avustralya dahil olmak üzere büyük ülkelerde kullanıma sunuldu. Aynı zamanda Çin ve Brezilya'da ücretsiz sınırlı 5 GB depolama hizmeti olarak da çalışmaktadır.

Web Sitesi: amazon.com

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