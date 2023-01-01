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Web Sitesi: mega.io

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Mega (büyük harflerle MEGA olarak stilize edilmiştir) veya Mega.nz, Auckland merkezli bir şirket olan Mega Limited tarafından sunulan bir bulut depolama ve dosya barındırma hizmetidir. Hizmet öncelikle web tabanlı uygulamalar aracılığıyla sunulmaktadır. Mega mobil uygulamalar Windows Phone, Android ve iOS için de mevcuttur. Mega, ücretsiz hesaplara ayrılan 50 GB'lık büyük depolama alanıyla tanınır. Web sitesi ve hizmet, artık kullanılmayan Megaupload hizmetini kuran Kim Dotcom tarafından 19 Ocak 2013'te başlatıldı. Ancak 2015 yılında Kim Dotcom hizmetten ayrıldı ve Yeni Zelanda hükümetinin Çinli bir yatırımcının hisselerine el koyduğunu ve sitenin kontrolünü elinde tuttuğunu belirtti. Mega Limited, yetkililerin operasyonlarına müdahale etmediğini söyledi.

Web Sitesi: mega.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, MEGA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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