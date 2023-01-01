Microsoft Sharepoint
support.microsoft.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microsoft Sharepoint çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: microsoft.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Microsoft Sharepoint ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Microsoft Teams
teams.microsoft.com
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneDrive
onedrive.live.com
Feng Office
fengoffice.com
Microsoft Visio
office.com
Small Improvements
app.small-improvements.com
Microsoft To Do
to-do.live.com
Yammer
web.yammer.com
Microsoft Planner
tasks.office.com
Microsoft Intune
endpoint.microsoft.com
Microsoft Whiteboard
app.whiteboard.microsoft.com
Spoonfed
app.getspoonfed.com