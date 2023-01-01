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Wasabi

Wasabi

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Web Sitesi: wasabisys.com

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Wasabi Technologies, Inc., Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir nesne depolama hizmet sağlayıcısıdır. Wasabi Sıcak Bulut Depolama adı verilen bir nesne depolama hizmeti olan tek bir ürün satıyor. Şirket, Eylül 2015'te kuruldu ve bulut depolama ürününü Mayıs 2017'de piyasaya sürdü. Şirket, David Friend ve Jeff Flowers tarafından ortak kuruldu. Şirketin CEO'su Friend, yazılımın "veri merkezi donanımının bilgiyi nasıl depoladığını ve düzenlediğini yönettiğini" ve bunun sonucunda verilerin yüksek hızda okunması ve yazılmasıyla sonuçlandığını iddia ediyor.

Web Sitesi: wasabisys.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wasabi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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