WebCatalog
Cloudflare R2

Cloudflare R2

cloudflare.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cloudflare R2 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sıfır çıkış ücreti nesne depolama R2 size, S3 uyumlu bir nesne depolamayla arzu ettiğiniz çoklu bulut mimarilerini oluşturma özgürlüğünü verir. - Küresel nesne depolama -Cloudflare Workers ile entegrasyon yoluyla dinamik işlevsellik - S3 uyumlu API'miz sayesinde satıcıya bağlı kalmaktan kurtulun

Web Sitesi: cloudflare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloudflare R2 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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