Cloudflare R2

Sıfır çıkış ücreti nesne depolama R2 size, S3 uyumlu bir nesne depolamayla arzu ettiğiniz çoklu bulut mimarilerini oluşturma özgürlüğünü verir. - Küresel nesne depolama -Cloudflare Workers ile entegrasyon yoluyla dinamik işlevsellik - S3 uyumlu API'miz sayesinde satıcıya bağlı kalmaktan kurtulun

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