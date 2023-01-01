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Paltalk

Paltalk

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Web Sitesi: paltalk.com

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Paltalk, kullanıcıların görüntülü, İnternet sohbeti veya sesli olarak iletişim kurmasını sağlayan tescilli bir görüntülü grup sohbet hizmetidir. Sohbet odaları ve kullanıcılara kendi genel sanal sohbet odalarını oluşturma yeteneği sunar. Paltalk Desktop, macOS ve Windows'ta mevcuttur ve Paltalk Video Sohbet Uygulaması, Android ve iOS için mevcuttur. Temel hizmetler ücretsiz ve temel yazılımların indirilmesi ücretsiz olmakla birlikte, ücretli üyelikler ve daha yetenekli sürümlere ücretli yükseltmeler Paltalk'ın yaratıcıları AVM Software tarafından sunulmaktadır. Paltalk'ın 2013 yılında 5,5 milyon tekil kullanıcısı vardı. Şirketin 2015 yılında oluşturduğu bir infografikte, 100 milyonu aştığı ortaya çıktı.

Web Sitesi: paltalk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paltalk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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