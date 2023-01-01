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My5

My5

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Web Sitesi: my5.tv

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My5 (önceden Five Download ve daha sonra Demand 5), Birleşik Krallık'ta Kanal 5 tarafından sunulan isteğe bağlı video hizmetlerinin marka adıdır. Hizmet 26 Haziran 2008'de yayına girdi. Five Download olarak hizmet, ABD'den ithal edilen CSI, House ve Grey's Anatomy'nin Windows Media Video formatında indirmeler sunuyordu. Bireysel bölümler 'kiralanabilir' ve bazı bölümler TV'de yayınlanmadan yedi gün önce mevcut olabilir. Kanal 5'in programlarından daha çeşitli içerikler Haziran 2008'den bu yana kullanıma sunuldu ve yayından sonraki 30 gün boyunca daha geniş bir ücretsiz içerik yaygınlığı sunuldu. Ocak 2009'da Demand 5, Flash Video formatında içerik sunmaya başladı ve Apple Macintosh bilgisayarlara sahip kullanıcıların içeriklerine erişmesine olanak tanıdı.

Web Sitesi: my5.tv

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