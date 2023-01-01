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PlayStation Store

PlayStation Store

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Web Sitesi: store.playstation.com

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PlayStation Store (PS Store olarak da kısaltılır), Sony'nin PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation Vita oyun konsollarının kullanıcılarının PlayStation Network üzerinden erişebildiği bir dijital medya mağazasıdır. PlayStation Portable daha önce 2008'den 2016'ya kadar destekleniyordu. Mağazada hem satın alınabilecek hem de ücretsiz olarak temin edilebilecek çeşitli indirilebilir içerikler sunulmaktadır. Mevcut içerik, tam oyunları, eklenti içeriğini, oynanabilir demoları, temaları ve oyun/film fragmanlarını içerir.

Web Sitesi: store.playstation.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PlayStation Store ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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