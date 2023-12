AMC, televizyondaki en popüler ve beğenilen programlardan bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. TV sağlayıcınızla oturum açın ve en sevdiğiniz AMC Orijinal Dizisinden en son tam bölümler ve ekstra videolarla güncel kalın. Airplay için iPhone veya iPad'inizi kullanın veya doğrudan televizyonunuza yayınlayın. Orijinal AMC programları arasında kablolu yayın tarihinin en yüksek reytingli dizisi olan The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror ve çok daha fazlası yer alıyor. Kablo Sağlayıcıları arasında AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity ve Verizon FiOS yer alıyor. AMC Premiere aboneleri, AMC şovlarının mevcut sezonlarının (Reklamsız, İsteğe Bağlı ve uygulamada mevcut) keyfini çıkarırken aynı zamanda canlı yayın televizyonunun da keyfini çıkarabilir. AMC Premiere aboneleri ayrıca belirli şovlara yayınlanmadan önce erken erişim veya tam sezon erişiminin yanı sıra özel uzatılmış bölümler, bonus sahneler, kısa tanıtımlar, kesilmemiş filmler ve daha fazlası gibi özel içeriklere de sahip olur. AMC Premiere aboneleri için sezon içi tam bölümler iPhone veya iPad'inizde çevrimdışı görüntülemek üzere indirilebilir.

Web Sitesi: amc.com

