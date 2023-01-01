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Plane Finder

Plane Finder

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Web Sitesi: planefinder.net

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Plane Finder, 2009 yılında başlatılan ve küresel olarak uçuş verilerini gösterebilen, İngiltere merkezli bir gerçek zamanlı uçuş takip hizmetidir. Mevcut veriler arasında uçuş numaraları, uçağın ne kadar hızlı hareket ettiği, yüksekliği ve seyahat hedefi yer alıyor. Hizmetin ücretsiz, premium 3D ve artırılmış gerçeklik versiyonları da dahil olmak üzere çeşitli mobil uygulamaları mevcuttur. Uçuş takip haritasına ve veritabanına web tarayıcıları aracılığıyla erişilebilir. Plane Finder, kayıtlı kullanıcıların ADS-B ve MLAT verilerini macOS, Windows ve Linux için mevcut olan Plane Finder ADS-B İstemcisi aracılığıyla paylaşmalarına olanak tanır. Plane Finder, NATS'ın VFR çizelgelerini destekler ve kullanıcıların 2011 yılına kadar uzanan uçuşları tekrar oynatmasına olanak tanıyan bir tekrar oynatma özelliği sunan ilk büyük uçuş takip uygulamasıdır.

Web Sitesi: planefinder.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plane Finder ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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