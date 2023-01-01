WebCatalog

AppVeyor

AppVeyor

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: appveyor.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AppVeyor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Windows, Linux ve macOS için Sürekli Entegrasyon ve Dağıtım hizmeti.

Web Sitesi: appveyor.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AppVeyor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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