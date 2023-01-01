Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AppVeyor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Windows, Linux ve macOS için Sürekli Entegrasyon ve Dağıtım hizmeti.

Web Sitesi: appveyor.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AppVeyor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.