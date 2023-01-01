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Bitrise

Bitrise

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Web Sitesi: bitrise.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bitrise çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Mobil cihazlar için geliştirilmiş sürekli entegrasyon ve dağıtım: İlk yüklemenizden bir milyonuncu yüklemeye kadar iOS ve Android derlemelerini, testlerini ve dağıtımını otomatikleştirin.

Web Sitesi: bitrise.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bitrise ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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