WebCatalog

CircleCI

CircleCI

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Web Sitesi: circleci.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CircleCI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Linux, macOS ve Android için bulutta veya kendi kendine barındırılan en iyi sürekli entegrasyon ve dağıtım platformunu edinin.

Web Sitesi: circleci.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CircleCI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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