WebCatalog

CodeShip

CodeShip

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Web Sitesi: codeship.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CodeShip çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Codeship, ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenen, hızlı ve güvenli bir şekilde barındırılan Sürekli Entegrasyon hizmetidir. GitHub, Bitbucket ve Gitlab projelerini destekler.

Web Sitesi: codeship.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CodeShip ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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