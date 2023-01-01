Sürekli kod kalitesiyle iş akışınızı geliştiren SonarCloud, başlıca dillerde GitHub, Bitbucket, Azure DevOps ve GitLab'daki çekme isteklerini otomatik olarak analiz eder ve düzenler.

Web Sitesi: sonarcloud.io

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