Graphite, daha küçük çekme istekleri yazıp incelemek, engellenmeden kalmak ve daha hızlı göndermek isteyen mühendisler için oluşturulmuş açık kaynaklı bir CLI ve kod inceleme panosudur.

Web Sitesi: graphite.dev

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