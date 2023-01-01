WebCatalog
Graphite

Graphite

graphite.dev

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Graphite çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Graphite, daha küçük çekme istekleri yazıp incelemek, engellenmeden kalmak ve daha hızlı göndermek isteyen mühendisler için oluşturulmuş açık kaynaklı bir CLI ve kod inceleme panosudur.

Web Sitesi: graphite.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Graphite ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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