Trunk, kodu ölçeklenebilir şekilde kontrol etmek, test etmek, birleştirmek ve izlemek için hepsi bir arada bir çözümdür. Trunk ile geliştiriciler daha güvenli kod yazıyor ve daha hızlı gönderiyor.

Web Sitesi: trunk.io

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